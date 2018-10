Positano, Costiera amalfitana. Abbiamo intervistato Antonio Palumbo , consigliere comunale delegato ai servizi cimitariali, sui lavori che ci sono stati nel cimitero di Positano.

“Il restyling fatto dall’amministrazione al cimitero è stato un lavoro fatto , regolarizzato da concessioni e tutto il resto, fatto anche con il ricavato delle stesse, così come avevamo detto, mantenendo quindi gli impegni presi dall’amministrazione De Lucia .

di 7 Galleria fotografica Cimitero di Positano









Abbiamo riqualificato tutta l’area cimiteriale, visto che da anni aveva bisogno di una manutenzione di un certo tipo.

Il cimitero necessitava di una riqualificazione generale. Ora siamo al penultimo lotto, dobbiamo fare l’ultimo.

Penso che quest’anno riusciremo a portare a termine anche l’ultimo lotto, l’ultimo quarto del cimitero, praticamente da dove c’è la piramide all’ingresso a salire, per completare il progetto.

Le cremazioni, inoltre, sono in forte aumento, quasi il 50% a differenza di 10 anni fa , che poteva essere al massimo 15%, quindi rispetto al passato ci sono spazi più liberi proprio per questa scelta dei positanesi!

Per i lavori dell’ascensore del cimitero la situazione, invece, si è sbloccata, quindi penso che da qui a poco ci sarà una gara di appalti per far iniziare i lavori. “

Quindi a breve , tenendo conto dei tempi della burocrazia, ci sarà anche l’ascensore per il cimitero, una strada giusta fatta dopo decenni di tentativi per realizzare un collegamento stradale che purtroppo si è fermato a poche decine di metri dalla Statale.

Foto d’apertura d’archivio, in fotogallery e videogallery i lavori in corso qualche giorno fa e la nuova cappellina realizzata grazie alla famiglia La Camera in ricordo di Titti.