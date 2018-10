Regione Campania (Italia) - 2 ottobre 2018. Oggi la Festa dei Nonni uno dei più dolci e teneri giorni dell\'anno: onore con auguri del Nob. Cav. Attilio De Lisa.

Prefettura di Salerno – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro Vallo della Lucania Salerno – Dal Nob. Cav. Attilio De Lisa (dirigente di ruolo dell’ASL Salerno P.O.-Presidio Ospedaliero Dell’Immacolata di Sapri e Padre di Rocco e Vincenzo originario di San Rufo designato nel Libro d’Oro delle famiglie Nobili e Notabili Italiane con Stemma-Logo del casato Nobiltà Italiana + cattolico cristiano praticante appartenente sia all’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede con a capo il Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica che a quello dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani”) di riferimento a Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro e Referente del Parroco don Giuseppe Spinelli presso gli uffici diocesani con la stima rivolta al Sindaco Vittorio Esposito,alla Giunta e al Consiglio Comunale + le Forze Armate locali oltre ad essere Referente Provinciale-Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione Provincia di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci con il Prof. Antonio Landi di cui la Sede locale in concomitanza con quella del Centro Sociale Anziani (prima Circolo dell’Anziano) situata in Piazza Angelo Ciorciari di cui va l’elogio al fondatore defunto Prof. Giuseppe Laveglia (Chiamato Peppino) ricordando composta da 25 tesserati soci combattenti compreso di cui 15 anche del Centro Sociale Anziani compreso i due consiglieri dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci locale. Il Sottoscritto chiesta da febbraio 2018 e sollecitata anche la Sede Provinciale al rispetto dello Stato Nazionale per i tesseramenti dei dintorni (tutto tramite protocollo comunale di cui a conoscenza anche della Prefettura di Salerno ed oltre compreso la Stazione Arma dei Carabinieri locale).

La festa dei nonni è una ricorrenza istituita di recente, nel 2005.

Nella tradizione cattolica, i patroni dei nonni sono i santi San Gioacchino e Sant’Anna, genitori di Maria Santissima e nonni di Gesù Cristo, che vengono celebrati il 26 luglio. “Le nonne e i nonni sono la nostra forza e la nostra saggezza. Che il Signore ci dia sempre anziani saggi! Anziani che diano a noi la memoria del nostro popolo, la memoria della Chiesa. E ci diano anche il senso della gioia.

Perchè I Nonni Sono Importanti Nella Vita

I nonni sono proprio importanti! Spesso, a causa della vita frenetica che la società moderna ci impone, ci dimentichiamo degli affetti più cari, delle relazioni che più di qualsiasi altra cosa contano nella nostra vita. Per questo a volte i nonni vengono un po’ trascurati, quando si accontenterebbero di una semplice telefonata o di un breve saluto per essere felici. Vediamo quali sono i motivi per cui sono invece così fondamentali nella nostra vita.

1. Sono le nostre radici

I nonni sono le nostre radici e le radici sono importanti, i nonni sono la prova tangibile del nostro passato, delle nostre origini e del patrimonio umano che portiamo dentro noi. Sono il filo che ci unisce a quel passato remoto che è necessario non dimenticare per comprendere meglio il nostro presente.

2. Sono i depositari della storia della nostra famiglia

Spesso non si considera quanta importanza abbia l’identità di una famiglia; sapere da dove si viene, qual’è la storia del sangue che ci scorre nelle vene è considerato da molti psicanalisti un vero e proprio antidoto alle nevrosi della contemporaneità. Un passato incerto e sconosciuto porta queste incertezze nella vita di tutti i giorni.

3. Sono una miniera di consigli

La saggezza dei nostri nonni è una ricchezza da cui sarebbe stupido non attingere. Hanno vissuto migliaia di situazioni, di problemi e di gioie, molte più di quelle che abbiamo vissuto noi e hanno una miriade di consigli da darci. Anche se pensiamo che oramai i loro suggerimenti siano anacronistici, in verità sono molto più utili di quello che pensiamo, perché anche se negli anni cambiano le forme delle difficoltà, il modo di affrontarle è sempre lo stesso.

4. Hanno mille storie da raccontare

Una vita intera è più ricca di qualsiasi romanzo, e ce l’abbiamo sempre lì, a disposizione. Basta avere la pazienza di aprire quelle pagine e ascoltare come facevamo da piccoli le storie dei nostri nonni.

5. Sono i fautori dei nostri successi

Sono la scintilla da cui è partito tutto, tutti i successi, gli obiettivi che abbiamo raggiunto non sono solo nostri; ci portiamo con noi i sacrifici, le fatiche e le privazioni che anche i nostri nonni hanno dovuto affrontare per farci arrivare dove siamo.

6. Sono in grado di ascoltare

Spesso dobbiamo affrontare dei problemi che ci sembrano insormontabili e non possiamo parlarne proprio con chi ci sta più vicino. I nonni invece sono degli interlocutori che ci conoscono a fondo ma al tempo stesso sono in grado di mantenere la discrezione.

7. Sono coloro che sanno viziarci

Fin da piccoli sono sempre stati la versione “buona” dei genitori, quelli che non erano obbligati ad essere severi con noi, che ci viziavano se vogliamo essere sinceri. Una piacevole abitudine che non perdono mai.

8. Sono sempre pronti ad aiutarci

Qualsiasi sia il problema i nostri nonni sono sempre pronti ad aiutarci in qualsiasi momento, anche e sopratutto se abbiamo dei contrasti con i nostri genitori. Hanno quell’astrazione necessaria e quella visione di insieme delle cose, patrimonio degli anni vissuti, che possono rivelarsi fondamentali per noi in caso di bisogno.

9. Hanno condiviso i nostri primi ricordi

Sono coloro che assieme ai nostri genitori ci hanno visto muovere i primi passi, pronunciare le prime parole, compiere i primi disastri. Esperienze che si vivono una volta sola nella vita e con chi le condividiamo non può essere dimenticato

10. Ci conoscono a fondo

Conoscono il nostro carattere fin dagli anni più spontanei e sanno esattamente qual è la nostra natura; se non ti ricordi più qual è, se hai bisogno di riscoprire la tua naturalezza, staccarti dal mondo in cui vivi o da quello che sei diventato, basta fare una semplice cosa: andare a trovarli, un pomeriggio la domenica, rallentare e leggere nei loro occhi la felicità di vederti e riscoprire in quello specchio quello che sei e quello che sei stato.

Infine la vicinanza di sempre alla Parola del Sinore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.