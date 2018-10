Giornata mondiale delle cure palliative, presso gli Hospice dell’Asl Salerno visite gratuite

In occasione della “Giornata mondiale delle cure palliative”, che si celebra giovedì domani 11 ottobre 2018 l’Asl Salerno, presso i propri Hospice, promuove le seguenti iniziative:

Hospice “La casa di Lara” – Salerno

Presso l’Hospice “La casa di Lara”, sita in via Salvatore Calenda, 6, saranno effettuate visite gratuite preliminari, con colloqui informativi, a tutti i pazienti sofferenti di dolore acuto e cronico, con orario dalle ore 9-13 e 15-19. Pazienti e accompagnatori interessati, inoltre, potranno visitare la struttura, e ricevere informazioni utili sulla Terapia del dolore, le cure palliative, la gestione e cultura dell’Hospice da parte del personale della Associazione “Noi per te”. Coloro che si presenteranno la mattina dell’11 ottobre, saranno accolti e organizzati dal personale interno, in base alle esigenze cliniche desunte dai colloqui, per essere filtrati e prenotati per eventuali trattamenti a seguire, secondo i protocolli già in vigore nelle strutture coinvolte.

Hospice “Il Giardino dei Girasoli” – Eboli

Presso l’Hospice di Eboli, sito in località Acquarita, nella giornata dell’11 ottobre 2018, sarà possibile effettuare visite alla struttura, nel corso delle quali saranno illustrati i percorsi per l’accesso alle cure palliative domiciliari e residenziali, e saranno effettuate visite gratuite per la nutrizione artificiale, visite gratuite per il contenimento del dolore cronico neoplastico.

Hospice “S. Arsenio – Polla – Sala Consilina”

Presso l’Hospice di Sant’Arsenio, sito in via San Rocco, il giorno 11 ottobre 2018, dalle ore 9 alle ore 14, saranno effettuate visite preliminari e colloqui di sostegno psicologico al care-giver in collaborazione con l’Associazione VAMOS.

Inoltre, i cittadini interessati, potranno visitare la struttura accompagnati dal personale, che fornirà chiarimenti ed informazioni, volte a garantire una migliore conoscenza dell’Hospice e delle cure palliative.

L’iniziativa dell’Asl ha lo scopo di informare ed orientare i cittadini interessati alle cure palliative, e di sensibilizzare il territorio alla cultura delle cure palliative, nel rispetto della dignità della persona malata e della sua famiglia e nella piena considerazione del suo ruolo di essere umano.

