Red Canzian dei Pooh, intervista esclusiva a Positanonews “Difendete la bellezza dei vostri sogni”

Intervista esclusiva a Red Canzian, della storica band dei Pooh. Red Canzian, famoso cantautore, compositore, polistrumentista e produttore discografico italiano, ma anche vegano e cultore dei bonasai, insomma una persona davvero molto interessante a 360 grandi. Ecco cosa racconta alla redazione di Positanonews , primo quotidiano online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina. Canzian è stato intervistato da Sofia Milano di Praiano che, con i ragazzi del Lice Classico Marone di Meta , di Positano e Piano di Sorrento, sta facendo l’Alternanza con la redazione .

Parlaci della musica come la vedi oggi

La storia con i Pooh e in che rapporti state

“Abbiamo deciso di concludere la nostra storia nel modo in cui la nostra storia meritava: alla grande, con un tour che ha incontrato quasi mezzo milione di fans-amici, sparsi per l’italia (oltre che negli Stati Uniti e in Canada). Il nostro percorso era arrivato al capolinea per “cause di forza maggiore“, in quanto Stefano aveva deciso di lasciare la band già nel 2009, e poi, nel 2013, Valerio Negrini e scomparso, prematuramente e inaspettatamente. Entrambi scrivevano i testi delle nostre storie, e il linguaggio dei Pooh era frutto del loro lavoro… non ci saremmo mai riconosciuti in altre parole scritte dai pur eccellenti colleghi che avremmo potuto contattare. E poi, io credo che tutto abbia un inizio e una fine, e forse più di qualcuno dovrebbe prendere esempio dalla nostra scelta, che se pur dolorosa è stata coraggiosa, onesta e intelligente: c’è una fine per tutto e fermarsi quando ancora tutto funziona è da grandi… è una forma di rispetto per la nostra storia e per l’amore che i fans ci hanno dedicato… e che con un finale “in discesa“ saremmo andati a intristire. Il nostro rapporto è sereno, non abbiamo litigato, ci sentiamo e abbiamo ancora tante cose da gestire insieme, come il nostro catalogo discografico ed editoriale. Con il pubblico, poi, ognuno di noi sta mantenendo e coltivando un suo legame personale… ognuno a modo suo, ma sempre con quel rispetto e quella riconoscenza per ciò che abbiamo ricevuto in questi 50 anni.”