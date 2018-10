Ravello stasera da non perdere una grande serata di musica finlandese

Dalla fredda , ma bella Finlandia, alla calda Costiera Amalfitana. Nella città della Musica, Ravello. Una serata con Petri Kirkkomäki, baritono, Marika Hölttä, soprano and Tuula Hällström, pianista. Si esibiranno con le migliori musiche finniche di celebri autori finlandesi. Una serata da non perdere questa per la Amalfi Coast .

An evening of Finnish music celebrating the works of Jean Sibelius, Oskar Merikanto and Toivo Kuula. The concert features Petri Kirkkomäki, baritone, Marika Hölttä, soprano and Tuula Hällström, pianist. For more information, please visit http://www.ravelloarts.org/festival/2018-concert-list

http://arsmondo.fi/konserttimatka-ravelloon-3-7-10-2018