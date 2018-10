Ravello: servizio di navette gratuito per il cimitero che resterà aperto ininterrottamente nei giorni 1 e 2 novembre dalle 8 alle 20.

Il Comune di Ravello anche quest’anno viene incontro alle esigenze dei cittadini in occasione della ricorrenza dei defunti predisponendo un servizio di navette gratuito per il cimitero che resterà aperto ininterrottamente nei giorni 1 e 2 novembre dalle 8 alle 20.

Il servizio navetta partirà da Largo Boccaccio alle 6.50, 8.05, 9.05, 10.05, 11.05, 12.05 mentre altre partenze sono previste da Gradillo alle ore 9, 10, 11 e 12.

Il minibus del Comune di Ravello fermerà poi a Torello, San Cosma, Gradillo, Monte Brusara, e Sambuco.

Nel pomeriggio sia dell’1 che del 2 novembre le partenze sono previste da Gradillo ogni ora dalle 15 alle 18. Per agevolare i cittadini, il Comune di Ravello ha previsto anche tre tranfert dalla farzione di Castiglione con partenza per il cimitero alle ore 8, 10.30 e 15. Il rientro è fissato alle 10.10, 12.30 e 17.30.

Si allega orario completo per una maggiore diffusione.