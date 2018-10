Ravello sabato alle 14 sul tg itinerante di rai3

Su indicazione del sindaco della citta della Musica Ravello sarà protagonistaa con la sua storia sabato 13 dalle ore 14.00 sul edizione settimanale del Tg Itinerante, all’interno dell’edizione Campania del Tgr Rai. Nel corso della diretta sarà mostrato un angolo finora ignoto della Città di Ravello, sottratto all’incuria e all’abbandono per essere trasformato, sotto il forte impulso dell’amministrazione comunale, in una raffinata area all’aperto dotata di giardini, di un teatro che si presta flessibilmente a rappresentazioni teatrali, concerti musicali, convegni, eventi all’aperto di vario genere e di un ampio spazio per attività espositive.Per una migliore riuscita del collegamento il Comune ha invitato a partecipare massicciamente la popolazione ravellese per testimoniare non solo alla Campania (le edizioni del Tg regionale questa settimana sono visibile anche sul satellite nella programmazione di Rai3) quel calore e quel grande senso di ospitalità che da sempre contraddistinguono nel mondo la Città della Musica.