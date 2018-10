Ravello piange la morte di Ignazio Cantarella. Antesignano del trasporto privato in Costa d’ Amalfi

Ravello e la Costiera amalfitana in lutto per la morte di Ignazio Cantarella che raggiunge in cielo il fratello Francesco detto Cecchino, con il quale era stato l’antesignano del trasporto privato a Ravello in Costa d’ Amalfi. Per anni, da veri pionieri, sono stati gli unici a soddisfare le esigenze di mobilità dei Ravellesi e dei turisti; si trattava di un cittadino da accompagnare in ospedale o di un turista da prelevare o accompagnare in aeroporto, Ignazio era pronto a partire. Lui e il fratello non erano solo gli “autisti”, fungevano da confidenti e consiglieri per i Ravellesi che durante il viaggio si aprivano a confidenze e richieste di informazioni sui luoghi che li attendevano, ma il ruolo che interpretavano meglio era quello di vere e proprie guide turistiche per chi stava per arrivare a Ravello, o da Ravello partiva per nuove mete. Un servizio sempre serio e puntuale durante il quale non indicavano un ristorante o un negozio in funzione di una percentuale da incassare, ma sempre e solo per indirizzare i turisti verso il meglio, per fare bella figura loro e soprattutto farla fare a Ravello.

Erano i tempi in cui gli “Chauffeur” che operavano in costiera si conoscevano tutti fra di loro; Ignazio, come il fratello, era prodigo di attenzione anche per i colleghi che venivano da fuori, in specie da Napoli e Positano; il caffè immancabilmente veniva offerto e spesso anche un piatto di pasta mangiato insieme e velocemente.

Altri tempi, altri uomini, sì perché era l’essere uomo che veniva molto prima dell’essere autista. Alla moglie e ai figli va il cordoglio di Positanonews, in specie al figlio Dario che in qualche modo sta portando avanti l’attività del padre, sicuramente in una dimensione molto più imprenditoriale, ma altrettanto sicuramente in un modo alla “Cantarella” come suo padre e suo zio gli hanno insegnato. Il cordoglio lo estendiamo anche ai Ravellesi che perdono un altro pezzo della loro storia recente, e con esso un altro pezzo di identità che se ne va.