Ravello , Costiera amalfitana . La campagna anti fumo di Villa Rufolo modello in Italia, servizio sul TG3 Campania di ieri sera con Cecilia Donadio. Il direttore di Villa Rufolo Secondo Amalfitano ha illustrato, giustamente con orgoglio, gli apprezzamenti che si stanno avendo dal pubblico , sopratutto estero, per questa iniziativa che è diventata un modello per l’ Italia.