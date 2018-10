Ravello: Grosso masso sulla Ravello-Chiunzi

Il forte temporale di questa notte, che ancora continua imperterrito sulla Penisola e sulla Costiera, ha portato, come al solito, grossi disagi.

Ravello, dalle varie segnalazione, è, per il momento, il paese che ha subito più danni.

Torna, infatti, la paura sulla Provinciale 1 Ravello-Chiunzi, stavolta, non soltanto per le pessime condizioni del manto d’asfalto letteralmente usurato, causa di numerosissimi incidenti, ma per un grosso macigno che il temporale ha fatto rotolare giù dal costone roccioso sovrastante.

Per fortuna nessuna auto circolava nel momento in cui il masso è caduto.