Ravello, Costiera amalfitana . Danni a Ravello dopo il temporale di questa notte durante il quale un fulmine ha colpito in pieno uno dei pini secolari all’interno dei giardini del belvedere Principessa di Piemonte. L’albero in parte squarciato è ora oggetto di verifiche da parte dei Vigili del Fuoco e dell’ufficio tecnico. Il comune, cha ha provveduto a interrompere il transito su Via San Giovanni del Toro, ha sollecitato l’intervento di un agronomo per una perizia di stabilità utile a valutare le condizioni dell’albero. Sul posto è presente il sindaco Salvatore Di Martino che insieme ai tecnici ha preso atto dell’entità dei danni causati dal fulmine abbattutosi questa notte nei giardini del belvedere e in seguito al quale è saltato il quadro elettrico della pubblica illuminazione all’interno dell’area di Principessa di Piemonte. Con la Via San Giovanni del Toro chiusa precauzionalmente per le verifiche all’albero il transito pedonale è consentito da via Wagner e via Costantino Rogadeo.