Ravello fra i posti più belli del mondo per the “Indipendent Irlanda”, intanto è virale la foto della sposa misteriosa di fine stagione al Caruso

Ravello ultimamente sta avendo sempre più rilevanza come località amata in Campania e nel mondo. Ravello è fra i posti più belli del mondo anche per the “Indipendent Irlanda”, intanto cresce anche la sua notorietà sui social network , è virale la foto della sposa misteriosa di fine stagione al Caruso.. Una foto di Niki molto bella e suggestiva.

«Quando la gente pensa alla Costiera Amalfitana – scrive Laura Miller -, di solito pensa a due o tre città: c’è Sorrento, la porta verso l’idilliaca isola di Capri; la chic Positano, star del film Only You, popolare tra i ricchi e famosi; e Amalfi stessa, una città nobile con l’imponente cattedrale – si legge nell’articolo-. Ma Ravello è quasi al centro della strada costiera che si estende da Sorrento a Salerno, e poiché è arretrata rispetto al mare, su una collina, le persone tendono a … guidare oltre. E questo è un errore, dato che ha alcuni dei giardini più pittoreschi d’Italia, incastonato tra ville storiche. Conosciuta come la Città della musica, grazie ai suoi concerti e festival annuali, è possibile assistere a un concerto all’aperto nel sontuoso parco di Villa Rufolo che ha ispirato Wagner a scrivere Parsifal».

Ovviamente parla anche di Napoli, Capri, Ischia e le altre località dell’UNESCO come Pompei ed Ercolano, ma colpisce il riferimento alla Città della Musica , non per niente detta la “bellissima”.