Ravello due turisti fidandosi del navigatore rimangono incastrati con l’auto in una stradina pedonale

Ravello due turisti stranieri finiscono, con la loro auto, a percorrere le scale del centro storico. L’autista della Ford Focus presa a noleggio, fidandosi ciecamente del navigatore satellitare, è finito per avventurarsi in via Santa Margherita, una stradina pedonale rimanendoci incastrati dentro. Provvidenziale la presenza di una signora del luogo che li ha aiutati a fare la manovra a marcia indietro riportanto l’auto sulla sede stradale.