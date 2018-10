Ravello, contravvenzioni a Castiglione: “Illegittime per mancanza di segnaletica”. Minoranza chiede annullamento

Sarebbero illegittime le contravvenzioni che sono state elevate nei pressi dell’ospedale di Castiglione di Ravello. Sono i consiglieri di minoranza Paolo Vuilleumier e Gianluca Mansi a sollevare il dubbio e così hanno deciso di scrivere alla Prefettura e alla Provincia di Salerno.

“I sottoscritti Paolo Vuilleumier e Gianluca Mansi, nella qualità di consiglieri comunali del Comune di Ravello. hanno segnalato in più occasioni. i numerosi disagi e disservizi causati ai cittadini dalla regolamentazione della sosta sul territorio comunale. Criticità accentuate, ancor più, dalle modifiche apportate al piano traffico “in corso d’opera” e realizzate in piena stagione turistica.

In particolare, nella frazione Castiglione di Ravello. numerose sono state le rimostranze da parte di cittadini. utenti ed operatori delle strutture sanitarie ivi ubicate, a seguito della caotica regolamentazione che. come sopra evidenziato. è stata oggetto in pochi mesi di ripetute modifiche senza una chiara segnaletica stradale.

Quest’ultima circostanza, infatti. ha indotto ignari cittadini a parcheggiare in aree in cui vigeva divieto di sosta ma non correttamente segnalato. subendo l’elevazione a proprio carico di contravvenzioni per infrazioni al codice della strada.

A seguito delle numerose proteste pervenute. gli scriventi hanno provveduto a segnalare agli enti ed alle autorità competenti la mancanza di idonea segnaletica stradale. e nello specifico alla circostanza della tardiva apposizione di segnaletica verticale. Alla luce di tutto quanto sopra esposto. per evitare ulteriori disagi a carico dei cittadini ed ulteriori spese susseguenti per l’inevitabile instaurarsi di contenziosi.

si chiede

di voler adoperare. ove ne ricorrano i presupposti, in regime di autotutela procedendo all’annullamento d’ufficio di tutte le contravvenzioni al codice della strada elevate sino al 29 agosto

u.s.”.