Ravello. In carcere il 31enne che il 23 settembre aggredì un autista della Sita

Ravello. Lo scorso 23 settembre un 31enne residente nella cittadina della costiera, dopo aver inveito verbalmente contro l’autista di un autobus della Sita per futili motivi legati alla viabilità, era salito a bordo del mezzo ed avevo dato uno schiaffo ed una testata al povero conducente che fu costretto a rivolgersi alle cure del Pronto Soccorso del Costa d’Amalfi. All’aggressore veniva concessa la misura dell’affidamento in prova, interrotta da un Decreto di sospensione cautelare emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Salerno ed eseguito stamattina dai Carabinieri di Amalfi che hanno condotto il 31enne in caserma e, successivamente, presso il carcere