RAVELLO BRUTTO INCIDENTE SULLA PROVINCIALE PER CHIUNZI. FERITI DUE TURISTI. AGGIORNAMENTI

Questa sera sulla strada provinciale 1 Ravello-Chiunzi. Intorno alle 18,30, a causa del fondo stradale già usurato e reso viscido dalla pioggia, il conducente di una Citroen C3, un turista di nazionalità olandese diretto a Ravello, nella curva killer a tre chilometri dal centro abitato, ha perso il controllo della vettura finendo contro un bus turistico che viaggiava sulla direzione opposta.Tremendo l’impatto, Sul posto i Carabinieri della Stazione di Ravello e i colleghi del Radiomobile di Amalfi per i rilievi del caso sotto una pioggia battente.

A riportare la peggio una Citroen C3 con a bordo due turisti olandesi poco dopo soccorsi da un’ambulanza del 118 di Castiglione e trasferiti per accertamenti e verifiche di routine presso il presidio ospedaliero Costa d’Amalfi. Il terribile incidente stradale, nel quale è rimasta coinvolta anche una terza vettura, si è verificato nel momento di maggiore intensità della pioggia.

Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della stazione di Ravello e gli agenti della polizia municipale che hanno proceduto ai rilievi congiunti del terribile sinistro di questa sera nel quale sono rimasti feriti i due turisti stranieri, un uomo e una donna. Nessun problema, invece, per i due turisti israeliani, che viaggiavano a bordo della terza vettura coinvolta.

La strada, completamente ostruita dalla vettura – una rent a car su cui viaggiavano i due turisti nord europei posta di traverso e col posteriore completamente nella cunetta – e dal pullman turistico con a bordo una comitiva, ha costretto a una lunga a attesa le auto che procedevano in entrambi i sensi di marcia.

A rallentare le operazione la pioggia battente sotto la quale hanno operatao carabinieri, agenti della polizia municipale e personale sanitario del 118 intervenuto per soccorrere le persone ferite.

Tutto questo, mentre dal lato di Tramonti gli agenti della polizia municipale del comando unificato hanno proceduto a chiudere il transito, deviando per Maiori il traffico veicolare diretto a Ravello.

La situazione è ritornata lentamente alla normalità anche se sono tuttora in corso indagini per stabilire le cause del terribile incidente di questo pomeriggio in seguito al quale i feriti avrebbero riportato lesioni.