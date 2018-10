Ravello auguri agli sposi Marcello Torre e Alessia Laganà

Ravello Città della Musica e Città dell’Amore, qui sull’alto della Divina Costa d’ Amalfi è uno dei posti più belli per coronare il proprio sogno e convolare a nozze.. Così hanno fatto Marcello Torre e Alessia Laganà.. a loro vanno gli auguri di tutta la redazione di Positanonews e riprendiamo, e condividiamo, un post dell’amica Luana Altieri

Alla mia amica speciale non avrei potuto augurare di meglio, state vivendo la favola che tutti abbiamo sempre sognato (anche i più cinici…😏) , perché non si tratta di ieri, del ricevimento ecc, ma dell’amore autentico, del rispetto reciproco, dei vostri sguardi di intesa da cui scoppiano i vostri sorrisi più spontanei e sinceri!♥️

Avete trovato entrambi il meglio che la vita potesse regalarvi!

E a coronare tutto questo un’emozionantissima cerimonia e una festa bellissima.

Felicissima si esserci stata in questo giorno speciale, vi auguro una vita meravigliosa insieme, e che tutti i vostri sogni possano realizzarsi💖

A celebrare don Carmine Satriano di Positano ora parroco ad Atrani e fra gli invitati l’amico attore Woody Harrelson