Ravello Auditorium Oscar Niemeyer . Di Martino :”Stato di abbandono ereditato da precedente amministrazione, noi siamo al lavoro. Basta con fake news!”

Ravello Costiera amalfitana su Auditorium Oscar Niemeyer l’amministrazione del sindaco Salvatore Di Martino fa chiarezza sui propri interventi con un duro post sul gruppo Facebook Rinascita Ravellese .

NE VEDREMO DELLE BELLE!

È davvero singolare che Vuilleumier e Company parlino di inottemperanze della gestione dell’Auditorium quando poi è sotto gli occhi di tutti la pietosa condizione strutturale dell’immobile lasciata in eredità all’attuale Amministrazione (vedasi video).

La sterile polemica è apparsa sul giornale on line Il Vescovado, conosciuto solo in Costiera Amalfitana, oramai più che come organo di informazione come divulgatore di fake news e di sterili pettegolezzi sulla vita privata di personaggi pubblici!

Farebbe bene la Curia, vista la dubbia deontologia professionale del direttore amato, a rivedere la concessione della Chiesa dell’Annunziata dove la società che gestisce il giornale ha la sua sede GRATUITA!

Il Sindaco Di Martino, alla sottile e perversa pratica dell’insinuazione, al malsano gioco denigratorio nei confronti dell’incessante lavoro che sta compiendo per la città di Ravello, risponde con l’arma che lo ha sempre contraddistinto nel corso delle sue sindacature, quella del FARE!

Dal video si evince lo stato di abbandono in cui versa l’ Auditorium Oscar Niemeyer e l’ipotesi di lavoro strutturale che si sta compiendo per ripristinarlo dopo anni di incuria!

La ristrutturazione avverrà nel momento in cui l’Ufficio tecnico e la Sovrintendenza si accerteranno della buona tenuta del poliuretano (così come da saggio sulla cupola) alle continue sollecitazioni meccaniche (azioni del vento), fisiche (escursioni e shock termici) e chimiche (atmosfera inquinata).

Il Sindaco comprende benissimo che il gratuito attacco, sferrato nei suoi confronti in modo fazioso dal giornalista, costituisce un chiaro espediente per distrarre l’opinione pubblica dalle gravi omissioni poste in essere dall’ ex sindaco Vuilleumier e dal consigliere di minoranza Gianluca Mansi, già presidente della Ribalta, i quali, per la loro incapacità (o altro?), hanno fatto soccombere il Comune di Ravello in un giudizio civile conclusosi con la condanna di oltre 50.000 euro a carico della collettività.

In merito a questa vicenda, il giornalista, che ancora una volta si contraddistingue per la sua parzialità e la sua faziosità, si è limitato a pubblicare solo una dichiarazione di un nostro concittadino con la quale è stata evidenziata la superficialità ( o forse altro?) della sola Associazione La Ribalta.

Infatti alcuna considerazione “libera” il giornalista ha ritenuto di muovere nei confronti della sciatta ed incapace amministrazione Vuilleumier a fronte del notevole danno economico procurato di oltre 50.000 euro, limitandosi solamente ad esclamare “ne vedremo delle belle”.

E’ vero….Ne vedremo delle belle!