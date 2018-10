Psg 2-2 Napoli. Napoli torna campione.

È un Napoli che ci sorprende settimana dopo settimana. Questa volta gli azzurri hanno dimostrato al parco dei principi di poter competere con una delle favorite alla vittoria di quest’anno della Champions: il Psg di Neymar e Cavani. La gara Nel primo tempo, dopo aver studiato gli avversari per ben 20 minuti, il Napoli resta padrone del campo per tutto il primo tempo. Dopo una traversa colpita da Dries Mertens, Callejon imbecca Insigne in posizione regolare che a tu per tu con Areola lo scavalca con un pallonetto che determina lo 0-1 per i partenopei. Mbabbe va vicino al pareggio ma viene bloccato da Ospina. Poco prima della chiusura del primo tempo, Insigne sfiora il gol con un destro a giro nella sua zona ma termina alto. Nel secondo tempo il Psg cambia modulo e si affida alla difesa a 3. Questo sconvolge i piani di Ancelotti e i parigini tornano ad essere pericolosi. Al 61′ Meunier sul fondo mette un pallone rasoterra in mezzo, ma viene deviata da Mario Rui che sfortunatamente la manda in rete. La partita rimane bloccata per una decina di minuti sull’1-1 ma la svolta si ha al 77′, quando Fabian Ruiz in posizione defilata calcia e trova la deviazione di Marquinhos, Mertens si trova sulla ribattuta e con un piazzato firma il 1-2. Gli azzurri stanno per completare un’impresa ma a 2 minuti dal termine della gara, Di Maria caccia un colpo da fuoriclasse dove Ospina non può arrivarci. L’argentino salva il Paris che strappa un pareggio fondamentale per la classifica. Rimane il rammarico per il gol subito all’ultimo ma le aspettative erano tutt’altre, quindi non si può rimproverar quasi nulla agli azzurri. Il San Paolo ora si prepara ad aspettare i parigini il 6 Novembre, sarà una o la partita fondamentale per il passaggio agli ottavi.