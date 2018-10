Provincia di Salerno, Pd: in lizza Stanziola, Strianese e Servalli Per i dem Il candidato ideale è un consigliere uscente o un sindaco

SALERNO – Consigliere provinciale uscente e sindaco preferibilmente di un Comune medio piccolo. È questo il perfetto candidato presidente a Palazzo Sant’Agostino del Partito democratico. Un ritratto che è venuto fuori in seguito agli incontri con i rappresentanti di tutti i comprensori del Salernitano, che si sono confrontati ed hanno espresso le loro preferenze. Ed è chiaro che, se dovesse passare questo principio, come appare oramai scontato, la lista dei papabili s’assottiglia notevolmente. In pole position, infatti, sono rimasti, dopo la naturale scrematura e le incompatibilità relative ai vincoli di scadenza di mandato, solo tre candidabili: Carmelo Stanziola e Michele Strianese – primi cittadini di Centola e S. Valentino Torio, che rispondono a tutti i requisiti – e Vincenzo Servalli , sindaco di Cava de’ Tirreni, che nonostante amministri un comune medio grande, resta ancora in lizza. L’orientamento, tuttavia, è quello di privilegiare un sindaco di un comune meno grande proprio per consentire al possibile neo presidente di avere più tempo da dedicare all’Ente che potrebbe andare a presiedere. Insomma una discontinuità rispetto al passato, anche se non si rinnega nulla.

Gaetano de Stefano LA CITTA