Problema SITA. Alcuni pullman risultano ancora obsoleti. Oggi corsa per Agerola fermata da portiera che si apriva Riportiamo direttamente l’esperienza di un nostro collaboratore il quale oggi, verso le 13.30, è rimasto bloccato a Pimonte nel traffico su un autobus SITA partito alle 12 da Napoli, precisamente poco prima del Traforo. La porta davanti ha ceduto a qualche malfunzionamento rimanendo così aperta durante il tragitto. L’autista per forza di cose ha dovuto stoppare la corsa in quanto, per questioni di sicurezza, non poteva proseguire con la portiera aperta. Alcuni pullman risultano ancora obsoleti, con svariati problemi di malfunzionamento e pertanto non adeguati al soddisfacimento delle esigenze dei pendolari.