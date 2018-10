Il primo treno Charter con tratta Napoli – Sorrento

I treni Charter sono una tipologia di treni messa a disposizione da parte di un’azienda ad un determinato gruppo di persone che ne fanno richiesta esplicita. L’Ente Autonomo Volturno (Eav), azienda campana che opera nel settore dell’energia idroelettrica e del trasporto pubblico, per la prima volta si è cimentata nel far partire un treno Charter e lo ha fatto sulla tratta Napoli – Sorrento. Tutto questo grazie a dei congressisti che sono partiti appositamente da Milano per approdare a Sorrento e partecipare ad un network dal nome “Price Waterhouse Cooper”, network internazionale che fornisce servizi di revisione di bilancio, consulenza di direzione strategica, consulenza legale e fiscale. Sono 450 le persone che hanno affittato un treno appositamente ed esclusivamente dedicato a loro per raggiungere la Penisola Sorrentina, in 45 minuti netti e senza fermate sono stati trasportati da Napoli a Sorrento assistiti da hostess e steward. Per mettere a punto tale operazione l’azienda ha dovuto piazzare il treno tra le altre corse che solitamente sono dedicate a pendolari e studenti. Tuttavia l’esperimento è ben riuscito, a parte qualche lieve ritardo, tutto è andato a buon fine.