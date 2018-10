Al Sud invece la giornata comincerà con il sole un po’ ovunque; poi ci arriverà qualche debole pioggia sulla Campania, in estensione nel pomeriggio anche sulle altre coste del Tirreno. Altrove cielo poco nuvoloso.

l mese di Ottobre parte malissimo e ci farà subito dimenticare i dolci tepori del weekend appena trascorso: di gran carriera infatti una perturbazione Nord atlantica pilotata dalle impetuose correnti settentrionali in discesa addirittura da latitudini artiche, promette un Lunedì 1 ottobre tempestoso.

Al Sud invece la giornata comincerà con il sole un po’ ovunque; poi ci arriverà qualche debole pioggia sulla Campania, in estensione nel pomeriggio. Altre nubi con temporali dal Tirreno punteranno al Lazio e alla Campania comprese Roma e Napoli.

Ma il peggio arriverà subito dopo, quando si innescherà sull’Italia un vero e proprio ciclonemediterraneo che come una trattola impazzita richiamerà furibonda masse d’aria fredda da Nord in ingresso sia come Bora che come Maestrale, sia aria calda ed umida da Sud da un Mar Mediterraneo stracolmo di energia e di calore dopo la bollente estate appena conclusa.

Infine l’ingresso di maestrale foriero di nuovi nubifragi nella notte verso la Sardegna daranno il via ad una escalation di piogge e rovesci temporaleschi che dilagheranno nei giorni successivi su quasi tutta italia: a quel punto si apriranno le danze del vero e duro Autunno e dell’Estate non ci resterà che un ricordo, sia esso di una vacanza, o di un solo giorno, di una notte, di una Stella.