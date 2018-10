Il Presidente della Romania in arrivo a Castellammare

Il Presidente della Romania, Klaus Iohannis, si è fermato dapprima a Pompei e ora è in arrivo a Castellammare. Ovviamente, per forza di cose, sono scattate tutte le misure di sicurezza del caso, precisamente il piano di sicurezza è stato attivato dalla Prefettura di Napoli. Non si sa bene quale sia la sua destinazione precisa ma sappiamo benissimo che già da stamane i vigili di Castellammare stanno praticamente multando tutte le auto in sosta vietata presso il centro antico e su via Bonito. Inoltre è stato accolto proprio ieri, a Roma, dal presidente della Camera Roberto Fico. Tra non molto si imbarcherà su una nave militare e la zona del porto è stata chiusa al pubblico per motivi di sicurezza.