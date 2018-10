E’ da non perdere di vista questa pizzeria che abbiamo visitato quasi per caso, in occasione dello sbarco dell’Amerigo Vespucci. Siamo nel centro di Castellammare di Stabia, alle spalle la stazione della Circumvesuviana, di fronte il lungomare .

Il locale attira, è accogliente, confortevole, curato ad arte . Archi di pietra viva, maioliche anticate, stampe, elementi di cultura contadini frammisti con uno stile essenziale ed elegante. tanto legno, tanto “Feng Shui” , direbbe un’amica, un’armonia che da profondità al locale dove troneggia un forno a legno con la scritta “Zemberiniello”, la storica pizzeria di don Mario Zembrino, simbolo stabiese.

Qui tutto a chilometro zero, come i pizzaioli, lo chef ed i proprietari. Non abbiamo avuto modo di assaggiare la cucina, salvo i dolci buonissimi , ma la cosa promette non bene, lo chef Ciro Cirillo ha un bel percorso da assaggiare. La pizza con la farina Petra qui è davvero eccezionale , una delle migliori che abbiamo provato, il pizzaiolo Antonio de Martino la sa lunga e sentiremo ancora parlare di lui .

Lievito madre almeno 24 ore di lievitazione e più, la maestria del pizzaiolo, sono fra i segreti di questa pizza. I prodotti scelti sono di qualità, ottima la ricotta di Agerola, ma anche i pomodorini sono qualcosa di indescrivibile. Il menù è variegato ed interessante, fino alla fine con ottimi bombolotti di cioccolato caldi, a dispetto di quello che sembra leggeri e gustosi anche da qui si nota la farina indiscutibilmente migliore rispetto ad altre più commerciali e la bravura del pizzaiolo.

Ma sono sopratutto loro gli artefici del successo di questo piccolo elegante dove il rapporto qualità prezzo è eccezionale e la sensazione di benessere emozionale elevata. I proprietari hanno una simpatia innata e una professionalità indiscutibile. Tina D’antuono e Lello Candela , con tre bellissimi gemelli che sono il loro radioso futuro, dalla movida di Salerno, dove erano in Via Roma, nei pressi della prefettura, vedono davvero un grande rilancio con questo ritorno alle origini stabiesi e ci teniamo a precisare che è tutto a Km. 0 , chef e personale compresi.

Complimenti per la leggerezza del prodotto e per l’accoglienza. Davvero un locale da non perdere di vista.

Ristorante Pizzeria Le Tre Vele

Via Padre Kolbe, 24 – Castellammare di Stabia (NA)

Tel. +39 081 18497020 – Mob. +39 366 8967339

www.letrevele.com

info@letrevele.com