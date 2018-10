Premio Penisola Sorrentina: Ecco i finalisti della “BORSA DI STUDIO”per Aldo Moro “IL PROFESSORE”

Sabato sarà proclamato il vincitore durante lo spettacolo del Premio Penisola Sorrentina. In arrivo l’attrice protagonista della fiction Rai “Aldo Moro il Professore” Valentina Romani.

Ecco la cinquina degli studenti giunti in finale per l’assegnazione della Borsa di Studio che l’associazione culturale “Il Simposio delle Muse” ha messo in palio nell’ambito del Premio“Penisola Sorrentina Arturo Esposito” : Maria Francesca Arcucci e Rosa Staiano per il Liceo Marone di Meta; Sara Cangiano per l’Istituto nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento; Claudia Castellano per il Liceo Scientifico Salvemini di Sorrento e Marica Russo per il San Paolo di Sorrento.

La cinquina è stata selezionata dalla giuria didattica, presieduta da Gennaro Avitabile, per il concorso “Lettere dal cinema”: una selezione del miglior testo critico e narrativo ispirato alla fiction “Aldo Moro il Professore”.

La fiction RAI il 27 ottobre sarà insignita del Premio nazionale “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”.

Il testo vincitore tra i cinque giunti in finale sarà reso noto ed interpretato durante il momento di premiazione. A scegliere il componimento vincitore della borsa di studio una giuria di giornalisti composta da Vincenzo Califano, Michele Cinque, Nancy De Maio e Ciriaco Viaggiano.

“In questo modo avviciniamo le giovani generazioni ai grandi temi della cultura e ai linguaggi dello spettacolo”, commenta il patron del Premio Mario Esposito.