Prelievi sospetti dai contributi INPS – Positano Style avverte.

Ambrogio Carro, presidente del consorzio di promozione turistica Positanostyle, avverte attraverso un post sul suo profilo social, di prelievi ‘sospetti’ dai contributi INPS :

Controllate il Vs. Cassetto fiscale, estratto versamento da flusso corrente, alla voce quota Ass. Ci potrebbe essere qualche” associazione datoriale “, che continua, a vostra insaputa a prelevare quote associative dai vostri contributi INPS.

Oramai allo sbando, e in tremendo default,si aggrappano a tutto come sanguisughe, se avete fatto disdetta, non possono continuare a prelevare, ma se non vi attivate , magari facendo scrivere una bella lettera dal Vs legale di fiducia, continueranno a vita a prelevare quote dai Vs. contributi INPS.

Meditate gente…. Meditate. Ma a Vs. Tutela, agite !!!