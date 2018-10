Praiano senza parco giochi, le mamme “Uniamoci”. Che fine ha fatto quello di San Tommaso? E a Cercole le mani dei privati . E’ quello che emerge in movimentate discussioni su facebook nella cittadina della Costiera amalfitana sulle quali è intervenuto il consigliere del Movimento Cinque Stelle Arturo Terminiello

“Scusate se intervengo, per il parco a S.Tommaso fu presentata lo scorso anno una nota da parte di noi consiglieri di opposizione contenente foto dei giochi per bambini rotti, foto della ringhiera rotta e foto riguardo lo stato di incuria che vigeva all’interno del parco, chiedendo di ripristinare ad horas il tutto a tutela dell’incolumità di chi frequantava il parco giochi. Sembra che per la maggioranza consiliare il tutto sia ok. Riguardo invece quello di parco cercole, sembra , e sottolineo il SEMBRA, che il Comune voglia affidare l’area che ha in gestione (detta area è di proprietà della Curia ed il Comune vi paga il fitto…) a privati ,per la realizzazione di una palestra all’aperto, quindi presumo che dopo l’affidamento, chiunque voglia andare debba pagare un canone.”

Nessun intervento al momento della maggioranza, mentre una mamma osserva “a vettica vengono fatti progetti e presentate proposte, il lato di praiano è terra di nessuno. Non so se lo sapete ma l’area giochi che sta a San Tommaso molto tempo fa è stata fatta da una signora americana, il comune invece di curare questo posto che gli è stato REGALATO l’ha lasciato marcire.”