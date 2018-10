Praiano: Racconti, aneddoti e “creazioni” dal vivo…in cucina con l’Associazione “Due amici una padella” il 22 Ottobre

Il cuoco (per passione) Alfredo Di Domenico e la dj (per puro divertimento) Giovanna Santucci sono i protagonisti dell’ultimo appuntamento della 2a edizione di Praiano “Racconti & Maree”. Lunedì 22 Ottobre, infatti, alle ore 18.30, presso il Centro Culturale “Andrea Pane” di Praiano, ci condurranno attraverso “Una Costa di…golosità”, anche con il supporto di “degustazioni”.

Amici dai tempi di scuola, Giovanna e Alfredo non si sono mai effettivamente persi di vista, seppure operativi in settori diversi del mondo del lavoro. E così, insieme, ricordando i vecchi tempi, le scorribande giovanili, la voglia di “mettersi in gioco”, hanno dato vita all’Associazione Due amici una padella.

Avete una cena a casa vostra con tanti ospiti e volete fare una gran bella figura? Volete godervi un’ aperiCena sulla spiaggia, al tramonto? O essere serviti una colazione per due sulle rive di un lago o in montagna? Giovanna Santucci e Alfredo Di Domenico, con il loro pulmino Volkswagen vintage, sono pronti a raggiungere qualsiasi meta.

A Praiano intratterranno il pubblico con racconti e aneddoti tra i fornelli, coinvolgendolo in “creazioni” dal vivo…

A condurre la serata, inserita nell’ambito delle iniziative della XIII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, Alfonso Bottone, direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it. Con il patrocinio del Comune di Praiano.