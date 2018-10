Praiano, si è svolto nella scorsa settimana, da sabato 13 a sabato 20, il primo ‘Praiano Photosafari Academy’, workshop fotografico organizzato dalla viennese Christine Deifel, con la collaborazione del fotografo positanese Giuseppe Di Martino e di Gabriella Gambardella. Gli ‘studenti’, austriaci provenienti principalmente da Vienna, sono stati condotti in giro per la Costiera Amalfitana : da Positano ad Amalfi, Atrani, Ravello, fino a Sorrento e Pompei, alla ricerca dei punti più caratteristici per realizzare scatti fotografici. Sotto la guida del fotografo Di Martino sono state date nozioni e consigli di scatto durante le varie escursioni, e dopo le prove ‘sul campo’ , alla fine delle giornate le lezioni sono proseguite al computer con la visione degli scatti realizzati, e con sessioni dedicate al fotoritocco.

La settimana del workshop si è conclusa con una festa tenuta a Praiano, nella proprietà di Alfonso e Bonaventura Milano, che con la vulcanica mamma Anna gestiscono il negozio di ceramiche ‘Lizart’. Durante la serata è stato proiettato un video realizzato con gli scatti migliori degli allievi del workshop, a cui si sono uniti gli scatti storici di Praiano antica, gentilmente concessi da Giovanni Scala. La serata è stata alliettata da Marco Ferrante e Simone Cozzolino, giovani e promettenti interpreti della musica lirica e classica.

Marco Ferrante, 33.enne di Pomigliano d’arco (NA), tenore lirico leggero, si è laureato in canto con il massimo dei voti presso il Conservatorio ‘D.Cimarosa’ di Avellino. Ha partecipato a svariati concorsi lirici nazionali, classificandosi sempre ai primi posti, nel 2013 ha vinto il premio Giacomo Maggiore al concorso lirico Francesco Albanese. Nonostante la sua giovane età ha già svolto una cospicua attività concertistica e teatrale, esibendosi in Italia ed all’estero, ha una voce calda e pulita ed è considerato dalla critica e dagli specialisti del settore un grande talento del bel canto, una promessa importante del panorama lirico. Il suo repertorio, molto vasto, spazia dalla musica lirica alla canzone classica napoletana, dalla musica sacra alla canzone italiana ed internazionale, edita ed inedita.

Simone Cozzolino è nato ad Avellino il 15 ottobre 1994. Già dalla tenera età intraprende gli studi musicali e attualmente frequenta l’ultimo anno della scuola di Pianoforte presso il Conservatorio di musica San Pietro a Maiella di Napoli. Appassionato di canto e di Opera lavora come maestro spartitista e pianista accompagnatore in concorsi lirici, concerti e cerimonie in Italia e all’estero. Da anni si interessa di musica sacra e canto gregoriano. Il suo repertorio varia tra opera, classico napoletano, musica sacra e canzoni edite ed inedite.

Christine Deifel, organizzatrice di eventi internazionali, si racconta cosi nel suo website : Mi chiamo Christine Deifel, nata nella bellissima Klosterneuburg vicino a Vienna! Per molti anni ho lavorato in un’azienda internazionale come dirigente senior e responsabile delle risorse umane e ho padroneggiato le sfide della vita lavorativa quotidiana con impegno, empatia e alte capacità sociali. Le mie esperienze di vita professionale e privata accumulate hanno sviluppato e sviluppato le mie capacità – per avvicinare le persone a visioni comuni – per promuovere la comunicazione reciproca e raggiungere gli obiettivi desiderati. “Chi non si muove diventa immobile” Questa filosofia di vita mi ha portato a creare la mia homepage. Dovrebbe contribuire ad aumentare il profilo degli artisti nazionali e internazionali organizzando eventi. Ma dovrebbe anche suscitare l’interesse delle persone interessate all’arte attraverso vari corsi ed eventi.

Giuseppe Di Martino, tecnico informatico e fotografo, positanese, si avvicina alla fotografia per hobby circa 15 anni fa. Dopo varie esperienze lavorative, laureatosi in Ingegneria Elettrica, si dedica alla professione autononoma di tecnico informatico, sul territorio della Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina. Sotto la guida del fotoreporter Ansa Massimo Capodanno, si avvicina sempre di più alla fotografia e realizza servizi per importanti manifestazioni locali, come la Regata Storica di Amalfi e la Luminaria di San Domenico a Praiano, oltre a servizi fotografici per eventi in genere, attività alberghiere e di ristorazione, non abbandonando mai la passione per lo scatto fotografico e per la ‘sua’ terra di origine. Collabora con il giornale on-line Positanonews.

Alla fine della serata e della settimana, diplomi di partecipazione per tutti, soddisfazione, divertimento, ed appuntamento all’anno prossimo per la seconda edizione del Praiano Photosafari Academy.