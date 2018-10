Praiano onda anomala alla Praia, danni a case e ristoranti. Gli operatori chiedono stato calamità. Danni notevoli alla Praia a causa di un’onda anomala che ieri sera ha provocato danni alle attività sia nel lato di Praiano che di Furore. Questo angolo di paradiso della Costiera amalfitana, fra Positano ed Amalfi, è stato flaggellato dal maltempo al punto tale da creare danni di non poca entità. Un brutto risveglio per gli operatori che sono stati tutta la notte in allerta, piena solidarietà da Positanonews e speriamo che si faccia una richiesta per lo stato di calamità che è abbastanza evidente.