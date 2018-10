Praiano, consiglio comunale per lunedì 22 ottobre: si parlerà anche della situazione delle acque di balneazione

E’ fresca di questi giorni, la convocazione in seduta straordinaria del consiglio comunale di Praiano. La pubblica adunanza avrà luogo lunedì 22 ottobre alle ore 15, nella sede di via Umberto I, con una seconda seduta prevista per il giovedì 25 ottobre, alle ore 16. Tra gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali della seduta precedente, si darà l’assenso al “Regolamento comunale per la disciplina delle alienazioni immobiliari e mobiliari del Comune” e il “Regolamento per le riprese audio – video e streaming delle sedute del Consiglio Comunale”.

In questa assise, si formalizzerà l'”Istituzione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)”, con l’adozione di uno schema di convenzione con i notai, la convenzione con l’Azienda Consortile Speciale nell’ambito del Piano di Zona S2 e l’atto di indirizzo dell'”affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali”. Sarà discussa anche un interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle lo scorso 11 settembre, in cui si chiedono delucidazioni in merito alla situazione delle acque di balneazione.

Tra agosto e settembre è stato ordinato due volte il divieto di balneazione, prima ad inizio agosto nel tratto dalla Cala della Gavitella a Capo Sottile, poi dopo circa un mese da Capo Sottile a Marina della Praia. In entrambi i casi l’Arpac, l’Agenzia regionale per l’ambiente, aveva rilevato dei valori di Enterococchi intestinali ed Escherichia coli che superavano il limite. Siccome in prossimità delle zone frequentate dai bagnanti non sono stati apposti cartelli (avvisi in formato A4 sono stati messi sono negli spazi autorizzati per l’affissione), l’informazione sul divieto in questione è stata scarsa ed in prossimità dei punti di prelievo si trova un depuratore Imhoff (già oggetto di indagini da parte della Procura di Salerno), il gruppo consiliare del M5S Praiano ha chiesto all’amministrazione De Martino di fare lumi su tale problematica, per la tutela dell’ambiente e dei bagnanti.