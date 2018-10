Praiano, il Comune sonda l’interesse per la gestione di un campo boe alla Gavitella: c’entra la questione della Praia?

Il comune di Praiano sta sondando il terreno per la gestione di un campo boe nello specchio d’acqua alla Gavitella. Nell’avviso pubblico, reso noto il 16 ottobre, si specifica che il campo boe dovrà assicurare 30 posti barca: 12 boe servirebbero per imbarcazioni di lunghezza massima di 8 metri, 10 boe per imbarcazioni di lunghezza massima di 12 metri e 8 boe per imbarcazioni di lunghezza massima di 6.00. Secondo la documentazione pubblicata dall’Ente, la durata di affidamento è da 10 stagioni balneari, per un importo di 10mila euro per stagione in caso di affidamento.

Tale avviso pubblico per la realizzazione e la gestione di un parco boe, arriva dopo un estate tormentata dalle vicende della marina di Praia, dove negli scorsi mesi c’è stata una vera e propria “guerra dei gavitelli”, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, in cui è stato confermato la revoca della concessione alla società Sibilla. Il comune di Praiano, in questa fase sembra voler aprire verso un’altra soluzione, per regolare l’ormeggio delle barche nei propri specchi d’acqua di competenza.