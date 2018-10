Praiano, chiusa la strada pedonale per la Praia a causa del maltempo

Il maltempo sta flagellando le coste in queste ore, con una combinazione di venti molto forti e mare in burrasca. Ovunque si sta provvedendo a chiudere gli accessi portuali, a tutela della pubblica incolumità. Gli agenti della polizia municipale di Praiano, ha sottoposto a chiusura la strada pedonale che dalla Praia conduce fino al night club l’Africana. Appositi reti e avvisi sono stati apposti nella mattinata di ieri, quando il maltempo già imperversava il borgo marinaro. Il percorso è stato chiuso alle due estremità, impedendo il transito alle persone, sotto la stretta sorveglianza dei vigili.

Tali azioni sono state messe in campo per scoraggiare il passaggio in quel punto, che è stato fatale alle vite di due donne. L’ultimo caso infatti risale proprio al 2 gennaio scorso: una sfortunata turista di Belluno, fu trascinata in mare da un’onda anomala mentre si trovava a passeggiare in compagnia del marito e di amici. Una tragedia che è costata la vita alla donna, mentre il sindaco di Praiano, Giovanni De Martino che è indagato per omicidio colposo, per la morte della 55enne Mariangela Calligaro.