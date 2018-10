Positano. Chiuso definitivamente il passaggio per la Statale 163

Sono appena state applicate le misure per chiudere la strada ad ogni tipo di veicolo. I lavoratori che devono spostarsi dalla Costiera alla Penisola e viceversa sono rimasti bloccati in preda al disagio della grave situazione dell’incendio sulla Statale 163. Questa mattina anche per gli studenti é stato impossibile recarsi a scuola.

Positano stamattina si é svegliata in un incubo.