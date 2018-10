Pozzuoli. Denunciata una 40enne per maltrattamenti su animali

Un vero lager per cani. Ecco a cosa si sono ritrovati difronte gli agenti del commissariato di Pozzuoli.

Una donna di 40 anni è stata denunciata per maltrattamenti di animali. I poliziotti hanno trovato alcuni cani in box piccoli e pericolanti e in precarie condizioni igieniche: erano popolati da 18 cani di razze diverse, tra le quali un pitbull, sei dogo argentini, un pastore tedesco, tre pastori dell’Asia Centrale, un pincher, quattro chiwawa, un american staffordhire e un meticcio.

Durante il blitz la donna si è scagliata contro uno degli agenti che ha riportato trauma contusivo ed escoriazioni ad entrambe le braccia. I cani sono stati affidati a una struttura idonea per l’accoglienza mentre la donna è stata denunciata.

Fonte e foto: Il Mattino.it