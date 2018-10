Positano , Costiera amalftiana. Oggi volontari e Multiservice con l’assessore Guida all’opera per la pulizia della Statale Amalfitana. Lo stato di degrado della S.S. 163 Amalfitana è sotto gli occhi di tutti, denunciata pubblicamente dall’associazione Macchia Mediterranea presieduta da Daniele Esposito .

Cosi oggi , come documentano le foto su Eco Positano, l’amministrazione De Lucia si è attivata con l’assessore all’ambiente Giuseppe Guida , volontari attivi e la Multiservice, sempre presente in tutte le attività di pulizia, via mare e via terra, del paese. Con Guida anche il consigliere di minoranza Giuseppe Milano a dimostrazione che il problema della pulizia e del miglioramento del paese non ha steccati politici, Fabio Fusco, fotografo e trailer oramai a tutti noto, Luigi Arpino, Giuseppe Buonocore, Mario Mastro.

di 12 Galleria fotografica Positano pulizia della Statale Amalfitana 163









Si è trovato di tutto, da indumenti intimi sporchi abbandonati, macchina da cucire, oltre alle carte, bottiglie e centinaia di rifiuti poi rimossi dalla Multiservice di Positano . I complimenti si sprecano per i nostri sempre attivi.

Una vergogna infinita questa della Statale , non è la prima volta che si interviene, ma il problema non si risolve. L’ANAS viene messa sotto accusa, ma la Regione Campania non da i fondi. Il problema si presenta sul versante verso Salerno, fra Cetara e Vietri sul mare e sul versante della provincia di Napoli , fra Piano di Sorrento e Tordigliano di Vico Equense. Questi due comuni, con l’ANAS, hanno fatto intese e protocolli, ora tocca a loro pulire il tratto di loro competenza e pensare, insieme, a risolvere questo annoso problema che è un pessimo biglietto da visita per la Costiera.