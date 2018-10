Positano / Vico Equense – Tordigliano : Incidente tra NCC minivan e motociclo, ferito un ragazzo di Praiano AGGIORNAMENTI

Positano / Vico Equense – Tordigliano : Incidente tra NCC minivan e ciclomotore, ferito un ragazzo di Praiano.

L’incidente è avvenuto alle 10,20 circa sulla S.S. 163, nel tratto curvilineo che si trova venendo da Piano di Sorrento poco prima della discesa per Tordigliano.

La strada che collega la penisola sorrentina alla costiera amalfitana è oggetto frequente di incidenti ed è anche difficile chiamare i soccorsi per la mancanza di linea per i cellulari telefonici.

Ad avere la peggio un ragazzo di Praiano che era alla guida del ciclomotore. L’incidente è avvenuto dopo che la NCC è stato costretto a superare altre due NCC che stavano fermi per far vedere il panorama ai turisti. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e la polizia municipale.

La dinamica è ancora da accertare, pare che due NCC si trovassero fermi sulla carreggiata e il minivan, per proseguire la marcia, sia stato costretto a sorpassarli, nel frattempo, però, dal lato opposto sopraggiungeva il ragazzo sul motociclo che ha avuto la peggio.

Ripetiamo però tutto è ancora al vaglio dei vigili.

Il ragazzo ora è ricoverato nell’ospedale di Sorrento e pare abbia riportato un trauma ad un piede.

AGGIORNAMENTI

Sentiamo il padre A.T. : Il ragazzo che ha fatto l’incidente con la moto stamane è mio figlio. Quanto riporti nell’articolo è vero.. .Da Sorrento lo abbiamo portato al Cardarelli per accertarci che non ci siano pro meno tendinei oltre alla rottura dello scafoide, già accertata a Sorrento.