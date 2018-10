Verrà rimosso la settimana prossima il furgone che cadde in un burrone a Positano lo scorso 15 settembre. Della vicenda vi avevamo parlato poco dopo il fatto, quando ci eravamo recati sul posto. Un furgone utilizzato per il trasporto di alimenti era finito in un burrone nei pressi del ristorante Da Costantino, tra via Coro e via Saverio Cinque: il proprietario aveva dimenticato di inserire il freno a mano e il mezzo era sprofondato nel dirupo ed era stato impossibile fino ad ora prelevarlo.

Poco dopo il fatto, l’assicurazione si era rifiutata di recuperare il mezzo adducendo la scusa della strada stretta irraggiungibile dalla gru, e demandava l’operazione ai Vigili del Fuoco.

E’ stato necessario concordare l’azione del comando della Polizia Municipale, guidato da Sergio Ponticorvo, con l’amministrazione De Lucia e i Vigili del Fuoco: è stato messo su un piano di sicurezza ben organizzato che vede necessario l’utilizzo di una maxi gru e soprattutto la chiusura della strada dalle ore 2 alle ore 4 del mattino. Ora però è tutto pronto: la settimana prossima il furgone verrà rimosso.