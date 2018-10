Positano: Un finale con le stelle all’esclusivo ristorante Gourmet a “La Serra” dell’Hotel Le Agavi, la serata dedicata alle eccellenze della cucina italiana che si è tenuta venerdì 5 ottobre 2018, con gli esclusivi chef Luigi Tramontano, e Nino Di Costanzo , chef del Ristorante Danì Maison Nino Di Costanzo di Ischia.

La rassegna, intitolata “Positano Gourmet a cena con le stelle” ha avuto un ottimo riscontro al pubblico, con un mix di pietanze dal gusto esclusivo.

Luigi Tramontano, figlio d’arte e mani d’oro, fu guidato dal papà Antonio ad esperienze formative di rilievo come l’Etoile Accademy. Approdato all’Hotel Le Agavi di Positano in qualità di Executive Chef, ha fatto splendere La Serra di una nuova luce: a novembre 2017, infatti, il ristorante è stato insignito della prestigiosa Stella Michelin, un riconoscimento non inedito per il talento campano. L’obiettivo dello chef è far vivere emozioni uniche, boccone dopo boccone: a partire dalle materie prime, totalmente rinnovate per la creazione di menu gourmet leggeri e salutari.

Lo stile, Chef Nino Di Costanzo, ce l’ha nel sangue: un’eleganza innata, raffinata e di carattere, capace di lasciare il segno. E’ al Danì Maison di Ischia, ristorante tutto suo, che libero da vincoli e costrizioni, ha trovato la possibilità di esprimere pienamente se stesso. Un artista silenzioso che in poco tempo ha assorbito già due stelle Michelin, mentre il baccano di sapori continuava ad avvolgere piatti scatenati nella danza del gusto.