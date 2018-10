Positano tuoni e fulmini, arriva la pioggia dopo gli incendi. Rischi sulla S.S. 163 , strada ancora chiusa. Siamo con voi h 24 amici di Positanonews, la perla della Costiera amalfitana è isolata dalle 4 di questa mattina e lo rimarrà ancora. La strada è chiusa, inutile chiamarci, andate sul sito vi aggiorneremo in tempo reale per l’apertura come lo abbiamo fatto questa notte.

Purtroppo la pioggia incessante non può che peggiorare la situazione, con gli incendi le montagne mostrano la loro fragilità. La strada è chiusa , a meno che qualcuno, come potrebbe capitare, non forzi la chiusura fatta con una barriera con pali di ferro fissati col cemento nella sede stradale.

Capiamo l’apprensione ma non riusciamo a rispondere alle centinaia di telefonate che ci arrivano, mandateci whatsapp per avere altre informazioni o mandateci voi disagi e riflessioni o incidenti ed emergenze. 3381830438

Saremo con voi tutta la notte come lo siamo stati le due notti precedenti, ma mandateci messaggi non telefonate, non riusciamo a gestirle. Scusateci amici di Positanonews. Siam qui con voi comunque

Foto Giuseppe Di Martino