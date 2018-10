Positano, the day after. Positanesi e turisti spostano le barche dopo la mareggiata

Turisti e positanesi spostano le barche dopo la mareggiata. Un immagine simbolo del “day after”, in cui a ridosso della Spiaggia Grande di Positano, ospiti e abitanti della Città Romantica si sono ritrovati fianco a fianco a sistemare le imbarcazioni. C’è stato un po’ di lavoro da fare, dopo il tremendo maltempo che ieri ha colpito le località costiere, arrecando molteplici danni ai moli e trascinato pietrame e rami sulle strade. Nella giornata di domenica a Positano erano state predisposte delle barriere di sicurezza per tenere a riparo le attività commerciale, con parte delle imbarcazioni presenti in spiaggia posizionate lontano dal mare. (Foto Giuseppe Di Martino)