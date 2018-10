Positano , Costiera amalfitana . Strada statale amalfitana 163 chiusa dall’ANAS con barriere cementate. Turisti allo sbando, vergogna per tutti. Sono 48 ore di continuo che Positanonews, unica testata giornalistica presente sul posto ( ricordiamo che non esistono altre testate giornalistiche registrate regolarmente come tali che hanno sede a Positano, se qualcuno lo asserisce è un truffatore, verificate presso il tribunale di Salerno, ndr ).

Purtroppo dobbiamo dire ai nostri lettori e ai tanti che ci chiamano che la strada è stata chiusa, c’è una barriera con dei pali cementati nella strada. La cosa ci fa rabbia e ci fa pensare male, ma lasciamo ad altri le interpretazioni. Pensate alla Ravello – Tramonti , per esempio, chiusa ma passano tutti.

di 8 Galleria fotografica Positano: Vicesindaco Francesco Fusco sul posto









di 16 Galleria fotografica Positano, operazioni spegnimento incendio SS163









di 25 Galleria fotografica Positano, chiusa la Strada Statale 163









di 10 Galleria fotografica Positano Incendio statale 30092018









Qualcuno riesce a passare a piedi se non ci sono controlli.

La cosa grave è che i turisti arrivano qui senza alcuna informazione. Abbiamo trovato turisti che dovevano andare al San Pietro di Positano da Istanbul, altri che dovevano andare a Maiori, e nessuno gli ha detto che uscendo a Salerno da Napoli, invece di Castellammare di Stabia, sarebbero già arrivati.

Ci sono tanti che ora vanno da Agerola o dal Valico di Chiunzi. Insomma un disagio enorme. Per di più visto il maltempo domani le vie del mare probabilmente non funzioneranno.

Che ci voleva a mettere un vigile o una persona, magari pagata dagli albergatori, ai Colli di San Pietro a Piano di Sorrento per dare indicazioni?

A Ravello gli albergatori col Comune misero a Castiglione al confine con Atrani ragazzi e ragazze laureate in lingue ad assistere ai turisti. Dove c’è la deficienza delle istituzioni preposte non possiamo stare a guardare, almeno come la vediamo noi.

Verso le 19 ce ne siamo andati per l’arrivo della pioggia. Ritorneremo a mezzanotte per informarvi, ma intanto non si passa.

Positanonews sta ancora qui sul posto 3381830438

direttore@positanonews.it