Positano strada ancora chiusa questa mattina, ma qualcuno passa . Attesa tecnici ANAS

Positano, 2 ottobre 2018, ore 7.

Strada ancora chiusa questa mattina, ma qualcuno passa . Attesa tecnici ANAS che , concordamente col Genio Civile della Regione Campania, e con i responsabili della Comunità Montana dei Monti Lattari, possono decidere se o meno riaprire la strada.

Quando non ci sono controlli si riesce a passare a proprio rischio e pericolo, qualcuno è riuscito anche a crearsi un varco e a passare col ciclomotore e l’auto.

Positano è raggiungibile con le auto solo per le strade alternative o via Agerola e si va per Amalfi e Maiori, la più breve, o Valico di Chiunzi, e si va per Maiori, Minori, Castiglione di Ravello, Atrani e Amalfi o prendendo da Castellammare di Stabia l’autostrada A3 Napoli – Salerno uscita Vietri sul mare e si fa comodamente tutta la Costiera amalfitana, soluzione più lunga ma più agevole per i turisti secondo noi.

Manca qualcuno che informi ai Colli di San Pietro a Piano di Sorrento o ancora meglio un grande cartello a Meta ingresso della Penisola Sorrentina

Qualche pietra è rovinata giù a causa delle piogge di questa notte siamo sul posto faremo altri aggiornamenti tramite i nostri social network che vedete su in alto al sito

La strada è stata forzata da qualcuno

