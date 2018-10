Positano il sindaco De Lucia: La Procura indaghi su questi incendi criminali

INCENDIO STATALE 163. In tempo reale troviamo sul posto in cui si é verificato l’incendio il sindaco di Positano Michele De Lucia, con la protezione civile, il vicesindaco e l’assessore.

La situazione di oggi dovrebbe essere risolta a breve, ma va rimarcato, come dice il sindaco ad un inviato di Positanonews presente sul luogo, che il disagio provocato dagli incendi degli ultimi giorni é debilitante per i cittadini di tutti i comuni da Positano a Vietri e per chi deve spostarsi in Penisola Sorrentina. Si confida perciò in un pronto intervento delle procure di Napoli e di Salerno per trovare i colpevoli ed assegnarli alla giustizia.