Una splendida cerimonia celebrata poco fa dal parroco di Ravello a Positano. Si sono uniti oggi in matrimonio, infatti, Rosaria de Simone e Guido Brangi presso la parrocchia di Santa Maria Assunta alla spiaggia Grande. Un amore nato da uno sguardo: tanta la commozione dei presenti in chiesa, con lo sposo che aspettava la bella Rosaria, accompagnata dal padre Luigi (conosciuto come “Gigetto”) e dalla madre, Mariagrazia Cinque. Un momento molto emozionante che ha visto l’applauso dei tanti presenti e dei turisti che si trovano ancora ad affollare la splendida Positano.

