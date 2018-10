Positano chi rimarrà aperto dal 5 novembre? Non basta l’affluenza record e la villa romana

Positano e la Costiera amalfitana si apprestano alla fine di una lunga stagione turistica, forse fra le più intense, sicuramente la più affollata, della storia, salvo questi due, Domenico Collina ed il professor Franco Talamo, che hanno trasmesso nei figli la cultura dell’ospitalità per tutto l’anno, con il bar Internazionale e l’ Hotel Pasitea storici baluardi della destagionalizzazione, ad oggi non sappiamo ne noi ne i turisti , ma manco il Comune che avrebbe dovuto avere già un piano di destagionalizzazione, chi rimarrà aperto. Eppure i flussi turistici sono enormi e ci sarebbero anche d’inverno, sia perchè l’attrattiva di Positano è aumentata a dismisura, tanto che si dovrebbe parlare di fare politiche di demarketing mirate, sia perchè vi è anche una nuova offerta culturale con la Villa Romana, ma se non si fa una politica di coordinamento ed organizzazione fra le aziende e , venuta meno questa autorganizzazione, di imposizione, il paese rimarrà chiuso di nuovo dal 5 novembre, salvo chi deciderà di rimanere aperto cosa che è , a due settimane , ancora ignota, e non va bene per chi vuole portare avanti una programmazione turistica.. Per Positano , ma anche per gran parte della Costa d’ Amalfi, il 5 novembre è il suo giorno della congiura delle polveri.. Dopo i morti, muore pure l’ospitalità.. ed è un peccato, perchè Positano è ancora più bella d’inverno..

Incisione del secolo XVII: gli autori della cospirazione delle polveri.

La congiura delle polveri, o congiura dei gesuiti (in inglese The Gunpowder Plot, oppure Jesuit Treason) del 1605 fu un complotto progettato da un gruppo di cattolici inglesi a danno del re protestante Giacomo I d’Inghilterra, conclusosi con un fallimento.