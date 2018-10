Positano, ricordi d’estate per Fiorenza D’Antonio: ecco gli scatti del nuovo volto di Domenica In

Positano rapisce la bellissima Fiorenza D’Antonio. La napoletana, che consideriamo ormai una habitué della Costiera Amalfitana, ha pubblicato delle foto su Instagram che testimoniano dei briosi momenti d’estate, immortalati dal suo fidanzato, il fotografo Fabrizio Acampora “Take me back to Positano” (Riportami a Positano) è la frase che fa da didascalia alle foto, che evocano un certa nostalgia di dolci momenti, trascorsi nella Città Romantica, in cui Fiorenza “posa” in bikini a La Scogliera.

Fiorenza D’Antonio è di recente diventata il nuovo volto di Domenica In, il popolare programma Rai condotto da Mara Venier, sostituendo Alessia Macari al gioco del tabellone. La 21enne bellezza partenopea proviene dritto dall’ultima finalissima di Miss Italia, dove è stata battuta da Carlotta Maggiorana. Miss Equilibria e Miss Social Italia, proprio grazie ad una vivace e continua campagna sui social, da unica reginetta campana in gara ha raccolto molti consensi: tale risultato non ha smosso la giuria, che gli ha preferito la 26enne marchigiana.