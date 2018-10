Comincia un’altra giornata di traffico infernale in Costiera Amalfitana. In particolare, ancora una volta è Positano nella morsa di centinaia e centinaia di veicoli che la opprimono e condizionano la vita di residenti e lavoratori. Una situazione allucinante che stiamo affrontando da anni e che in questi giorni di inizio ottobre sembra aver raggiunto davvero un livello inimmaginabile: la fila infinita di auto comincia già dalla zona di Tordigliano. Sembra di guardare un serpentone gigante di auto e camion che arrivano fino ad Amalfi. Ma non solo. E’ costante sempre la presenza di bus turistici, cosa che è dannosissima per i motivi che abbiamo spesso espresso. Parcheggiare, poi, è utopia.