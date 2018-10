Positano. Riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti per la Festa del S.Rosario “TUTTO A POSTO… GRAZIE A TUTTI”

Positano, Costiera Amalfitana . Nonostante l’allerta meteo che ha interessato tutto il territorio campano durante l’intero weekend, Positano ha regalato una piacevole domenica ai residenti e ai graditi ospiti che hanno deciso di trascorrere una giornata nella perla della Costiera Amalfitana.

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che, con sentita partecipazione, hanno contribuito a realizzare il successo della festa dedicata alla Madonna del Rosario. I giorni precedenti sono stati caratterizzati da un’ intensa attività di preparazione, con proficui confronti e interessanti scambi di idee. Si sono apprezzate anche le critiche, perché costruttive e indispensabili per il miglioramento delle varie attività. Possiamo sicuramente affermare che complessivamente la serata è stata un successo!

In particolare si ringraziano: tutti i membri del comitato festa e il Presidente Rosario Cuomo per il loro lavoro “dietro le quinte”; Don Giulio con la sua grinta ed energia che lo contraddistinguono sempre; le autorità civili e militari per la loro impeccabile presenza; i ristoranti, bar, pasticcerie ed esercenti che hanno gentilmente offerto piatti tipici, dolci e bevande; un ringraziamento speciale a tutti i volontari che hanno offerto il loro contributo per la distribuzione dei piatti; ai Porter, disponibili non solo per trasportare incessantemente materiali vari, ma anche per aiutare i più anziani a raggiungere Piazza dei Racconti che si è dimostrata una location attrezzata e idonea per ospitare ogni tipo di iniziativa. Un Grazie di cuore va al Maestro Nello Buongiorno che con la sua musica è riuscito a coinvolgere tutti, grandi e piccoli. Il tutto è stato poi completato dal comico Pasquale Palma, accompagnato da Gennaro Scarpato, entrambi protagonisti del cast di Made in Sud che hanno allietato la serata con il divertentissimo spettacolo “Tutto A posto”.

Una serata che ha regalato momenti di fede e devozione, alternati a musica, risate e amore per le nostre tradizioni.

In questo caso il ringraziamento più bello che si può rivolgere a tutti coloro che si prestano per un’ottimale riuscita delle manifestazioni, sottraendo tempo ed energie ai propri singoli impegni, è quello di partecipare agli eventi stessi, perché uniti si possono realizzare grandi cose e Positano merita tanto e tanto ancora!